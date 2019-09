Verse tartaarsaus maakte meer dan honderd leerlingen en leerkrachten Spermalie ziek Mathias Mariën

23 september 2019

14u56 3 Brugge De salmonella-uitbraak in de Brugse hotelschool Spermalie werd veroorzaakt door verse tartaarsaus. Tot die conclusie is het FAVV gekomen na onderzoek van verschillende stalen.

Eerder deze maand brak salmonella uit in de school. Meer dan honderd leerlingen en leekrachten werden ziek en enkele moesten zelfs een tijdje in het ziekenhuis doorbrengen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, het FAVV en het nationaal referentielaboratorium startten meteen een onderzoek en namen verschillende stalen. Nadien werden alle keukens en de volledige school volledig ontsmet en gedesinfecteerd. In totaal werden 65 stalen naar het laboratorium van het nationaal referentielaboratorium Sciensano gestuurd, waar ze werden geanalyseerd. Na onderzoek van de verschillende getuigenmaaltijden werd er Salmonella gedetecteerd in de vers bereide tartaarsaus. De gevonden bacterie in voeding blijkt bovendien dezelfde te zijn als de bacterie die in de stoelgang van patiënten werd gevonden. Ook uit de online-enquête van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat de tartaarsaus de meest waarschijnlijke bron is van deze uitbraak. “Al deze elementen samen doen ons besluiten dat de tartaarsaus en wellicht meer specifiek de gebruikte eieren aan de bron liggen van deze uitbraak. Verder onderzoek en typering van de Salmonellastammen zal hierover nog meer duidelijkheid brengen", zegt Liesbeth Van de Voorde, woordvoerder van het FAVV. Ondertussen is zo goed als iedereen aan de beterhand en draait de school opnieuw op volle kracht.