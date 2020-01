Gesponsorde inhoud Verscherpte controles in haven van Zeebrugge om drugssmokkelaars voor te blijven Mathias Mariën

01 januari 2020

13u05 0 Brugge De douane in Zeebrugge voert verscherpte controles uit na een kleine reeks incidenten met drugscriminelen de voorbije maanden. Vorige week nog werd in de haven van Suriname 855 kilogram cocaïne ontdekt in een container met bananen. Bestemming: Zeebrugge.

In het najaar werd in Engeland al 200 kilogram coke uit een schip gehaald dat vertrokken was in Zeebrugge. Samen met enkele andere ‘opvallende’ incidenten’ die gelinkt worden aan de Brugse haven, doet dat het vermoeden stijgen dat de haven steeds meer wordt gebruikt voor drugstrafiek. Of er de voorbije maanden al grote hoeveelheden cocaïne wél al met succes zijn verscheept van of naar Zeebrugge, kan vooralsnog niemand inschatten. Vast staat wel dat de douane in Zeebrugge extra waakzaam is en de controles verscherpt worden. De voorbije jaren werd in de haven amper cocaïne onderschept. De autoriteiten houden er evenwel rekening mee dat de lijn richting Zeebrugge een nieuwe importroute is voor drugssmokkelaars.