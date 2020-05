Veroordeelde verkrachter krijgt opnieuw 2 jaar cel voor duizenden foto’s met kinderporno Siebe De Voogt

04 mei 2020

14u25 2 Brugge Een 48-jarige Bruggeling heeft de maximumstraf van 2 jaar gekregen voor het bezit van duizenden foto’s met kinderporno. Ronny D. kreeg in 2007 al eens een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar voor de verkrachting van zijn dochter.

Het Belgische gerecht kreeg twee jaar geleden informatie van het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children dat vanop het IP-adres van Ronny D. (48) uit Brugge een foto met kinderporno was verspreid. Tijdens een huiszoeking op 19 november 2018 bleek dat de man regelmatig surfte naar porno met minderjarigen. Op enkele gsm’s, dvd’s, camera’s, een harde schijf en iPad troffen speurders bovendien duizenden foto’s met kinderporno aan. Ronny D. werd aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter en kwam op 15 maart vorig jaar voorwaardelijk vrij. Vier maanden later belandde hij echter opnieuw in de cel, nadat hij zijn voorwaarden had geschonden. Aan zee was D. op een 13-jarig meisje afgestapt met de vraag of ze alleen was. Een spelend jongetje had hij dan weer over de rug gestreeld.

Ronny D. is geen onbekende voor het gerecht. Op 27 september 2017 werd hij door het Gentse hof van beroep al veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van zijn dochter. Voor het bezit van kinderporno gaf de rechter hem maandagmorgen de maximumstraf van 2 jaar en een geldboete van 800 euro.