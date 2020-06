Vero Caffè heropent vandaag met nieuwigheid: “We serveren voortaan ook ontbijt” Bart Huysentruyt

12 juni 2020

10u24 0 Brugge Op het Sint-Jansplein is vrijdag ook Vero Caffè heropgestart. De zaak was pas weer open met nieuwe uitbaters toen de coronacrisis toesloeg. “Maar we hebben niet gevreesd voor het voortbestaan”, zegt Geneviève Jacxens.

In januari opende Geneviève Jacxens de deuren van Vero Caffè. Nauwelijks een paar weken later moest de zaak alweer toe door de lockdown. “Dat was even slikken, maar we waren gelukkig goed gestart en ook de takeawayformule werkte heel goed”, zegt de zaakvoerster. In Vero Caffè kon je al terecht voor lekkere koffie en thee, brownies en lunch. Voortaan kan je er ook een ontbijt krijgen. Op de kaart staan verse croissants met kaas en ham, een granola bowl, pancakes en een bagel met versgebakken eitje, avocado en spek. “De gerechtjes zijn snel klaar en ook takeaway blijft mogelijk”, zegt Geneviève Jacxens. Ook nieuw is de gezellige binnenkoer.

De sluitingsdag is voortaan op donderdag.