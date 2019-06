Vernuftige winkeldieven krijgen tot 33 maanden cel voor tabaksdiefstallen in Colruyt Siebe De Voogt

20 juni 2019

14u01 6 Brugge Een 32-jarige winkeldief heeft in de Brugse rechtbank 33 maanden cel gekregen voor liefst 11 diefstallen en 2 pogingen daartoe in supermarkt Colruyt. Ahmed A.H. maakte op vernuftige wijze duizenden euro’s aan tabak en vuilniszakken buit. Zijn kompaan kreeg 18 maanden gevangenisstraf.

Het onderzoek ging op 16 januari van start, toen Ahmed A.H. op heterdaad betrapt werd in de Colruyt in Assebroek. De dief probeerde roltabak onder zijn jas naar buiten te smokkelen, maar werd op heterdaad betrapt door de winkeldetective. Het onderzoek bracht aan het licht dat de man voor een hele resem aan feiten in aanmerking kwam in Colruyt-filialen in Assebroek en het Gentse. “In totaal weerhielden we elf diefstallen en twee pogingen daartoe”, sprak de procureur. “Beklaagde ging erg vernuftig te werk. Op camerabeelden was te zien hoe hij tabak verstopte in een doos chips en de doos weer toeplakte. Aan de kassa betaalde hij enkel de chips.” Ahmed A.H. pleegde drie diefstallen met de hulp van zijn kompaan, die donderdagmorgen mee veroordeeld werd. Volgens de advocate van A.H. pleegde haar cliënt de diefstallen uit geldnood. “Hij is illegaal in het land en had niets”, pleitte meester Suzy Cooleman. “Mijn cliënt zal z’n straf volledig moeten uitzitten en is van plan om naar z’n vrijlating naar Frankrijk te gaan.”