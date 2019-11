Vernieuwd Brugge kost 300 miljoen euro in 6 jaar: “En tóch zullen we de belastingen niet optrekken” Meeste geld gaat naar nieuw woonzorgcentrum, congres- en beursgebouw en museumhal Bart Huysentruyt

22 november 2019

17u39 4 Brugge De stad Brugge zal de komende zes jaar maar liefst 300 miljoen euro investeren in nieuwe projecten. Het meeste geld gaat naar een woonzorgcentrum, een congres- en beursgebouw en een museum. Maar ook de stationsomgeving en de nieuwe Steenbruggebrug kosten geld. “En toch zal de Bruggeling er geen cent méér voor moeten betalen”, belooft het stadsbestuur.

Het goede nieuws voor de Bruggeling: de belastingen zullen de komende zes jaar niet stijgen. Zowel de personenbelasting als de opcentiemen blijven dus gelijk. Die leveren de stadskas sowieso al veel geld op: samengeteld 592 miljoen euro. Brugge haalt ook geld uit parkeergelden en toegangsgelden voor musea of bootjes. De totaal geschatte inkomsten van de stad voor de periode 2020-2025 bedragen 2 miljard euro. Daartegenover staan 1,9 miljard euro uitgaven, onder meer voor personeel, politie, OCMW of werkingskosten. “We willen de Bruggelingen niet op extra kosten jagen”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We verlagen zelfs de belastingen voor alleenstaanden en voor kmo’s tot 2.000 vierkante meter. Toeristen betalen vanaf 2021 een euro extra citytaks.”

Grootste rusthuis van Brugge

“Toch is er voldoende ruimte om nog flink te investeren. Ik denk dat we heel ambitieus zijn”, vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. Om dit te doen, zal de stad weer wat extra lenen. “De rentevoeten zijn zo laag dat je eigenlijk gek moet zijn om niet te lenen. Onze schuld zal zo weliswaar wat stijgen, maar het is een keuze die we maken.”

Het grootste bedrag gaat naar de bouw van een nieuw woonzorgcentrum met 230 bedden langs de Sint-Pietersmolenstraat. De werken daarvoor zijn al begonnen. Het grootste rusthuis van Brugge en de regio zal 40 miljoen euro kosten.

Nieuwe museumhal

Dat is meer dan bijvoorbeeld de nieuwe Beurs- en Congreshal op het Beursplein met een prijskaartje van 38,6 miljoen euro. Ook die werken zijn volop bezig. De nieuwe museumhal tussen de Eeckhoutstraat en de Dijver zal 30 miljoen euro kosten. De stad kreeg zopas vijf voorstellen voor die nieuwe hal binnen. De komende maanden wordt een project uitgekozen. Andere dure investeringen zijn onder meer de renovatie van De Biekorf (9 miljoen), de ontwikkeling van het kustpark Knaepen (5,6 miljoen), de restauratie van het Conservatorium (4,9 miljoen) en de bouw van een Erfgoeddepot langs de Pathoekeweg (4,5 miljoen).

Voetgangersbrug

De stad Brugge legt eveneens 1,2 miljoen euro opzij voor de bouw van een nieuwe Steenbruggebrug. Die dubbele brug (totale kostprijs: 25 miljoen euro) zou in 2024 klaar moeten zijn en is een investering van De Vlaamse Waterweg. Opmerkelijk is ook dat de stad al 4 miljoen euro klaar heeft voor de vernieuwing van de stationsomgeving. Zoals bekend wil Vlaanderen een nieuwe voetgangersbrug tussen het station en het Koning Albert I-park. Tegelijk wordt dan de ringweg R30 aangepakt. Tot dusver was daar geen planning voor bekend, al maakt burgemeester Dirk De fauw zich sterk dat er in 2023 aan begonnen wordt.

200 kandidaten voor 20 extra politiemensen

Ook de politie krijgt veel geld: tot 32 miljoen euro per jaar. Het politiegebouw aan de Coiseaukaai wordt gerenoveerd voor een bedrag van 7 miljoen euro, net als het oude gemeentehuis in Sint-Andries (5,6 miljoen euro). Beide gebouwen zijn tegen 2023 gebruiksklaar voor voornamelijk politiediensten. De stad trekt ook geld uit voor de aanwerving van twintig extra politiemensen. Dat moet lukken, want er zijn na een campagne liefst 200 kandidaturen voor die vacante plaatsen.