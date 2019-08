Vermoedelijke inbrekers die geklist werden na achtervolging op E403 ontkennen betrokkenheid Siebe De Voogt

20 augustus 2019

14u26 0 Brugge De twee verdachten die vorige week donderdag in Torhout werden gevat na een wilde achtervolging op de E403, blijven een maand langer in de cel. Ze worden verdacht van een zestal inbraken in de villawijk rond het Tillegembos in Sint-Michiels, maar ontkennen elke betrokkenheid.

De achtervolging begon donderdagavond even voor 18 uur, toen de politie de Seat Ibiza ter hoogte van Brugge wilden controleren. De nummerplaat van het voertuig zou gestolen geweest zijn en stond geseind na een eerdere inbraak in de buurt van het Tillegembos. Bij het zien van de politie vluchtte de wagen weg. Uiteindelijk verloor de bestuurder op de afrit van de E403 in Torhout de controle over z’n stuur. Hij werd ter plaatse in de boeien geslagen, terwijl z’n twee kompanen een maïsveld invluchtten. Na enkele minuten kon de politie met behulp van een speurhond één voortvluchtige lokaliseren. De tweede kon ontkomen. Beide verdachten, een 30-jarige Kroaat en 33-jarige Fransman, zouden volgens de Brugse politie gelinkt kunnen worden aan zes inbraken die tussen 10 en 15 augustus plaatsvonden in de villawijk rond het Tillegembos. Zelf ontkennen ze elke betrokkenheid. De twee mannen verschenen dinsdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde hun aanhouding met een maand.