Vermoedelijk kopstuk blijft vast in Belgisch onderzoek naar 39 dode Vietnamezen in koelcontainer Essex

24 juli 2020

In het Belgische onderzoek naar de 39 Vietnamezen die in het Britse Essex dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer, heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van het vermoedelijke kopstuk met twee maanden verlengd.

In een koelcontainer in Grays werden op 23 oktober 2019 de levenloze lichamen aangetroffen van 39 Vietnamezen, onder wie twee jongens van 15 jaar. Ze kwamen om door verstikking en oververhitting. Onderzoek wees uit dat de container na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet werd opgehaald. Het Britse gerecht voerde de voorbije maanden onderzoek naar de containertragedie. De 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland werd opgepakt en pleitte ondertussen al schuldig aan doodslag. Ook de organisator van de mensensmokkel zit al in de cel.

Eind mei vond een doorbraak plaats in het Belgische luik van het onderzoek naar de mensensmokkel. Bij zestien huiszoekingen werden in totaal 13 verdachten opgepakt. De meeste arrestaties vonden plaats in een pand langs de Ninoofsesteenweg in Anderlecht, dat dienst zou gedaan hebben als safehouse. Eén van de kopstukken van de bende huurde een appartement in het bewuste rijhuis. Hij blijft tot vandaag ontkennen ook maar iets met mensensmokkel te maken te hebben. De raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen met twee maanden. De verdediging tekent geen beroep aan tegen die beslissing.