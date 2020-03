Vermiste Pool levenloos teruggevonden in water Mathias Mariën

26 maart 2020

16u46 2 Brugge Het lichaam dat dinsdag werd aangetroffen langs de Buiten Boeverievest in Brugge, is dat van een vermiste Pool. Dat bevestigt het parket van Brugge.

Op vrijdag 28 februari ’s avonds werd de 26-jarige Jakub F. voor het laatst gezien in zijn woning in de Kanunnik Duclosstraat in Brugge. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Dinsdag trof een wandelaar zijn lichaam aan in het water. Volgens het parket zijn er geen sporen van geweld aangetroffen en zijn er geen derden betrokken.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be