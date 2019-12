Vermeende inbreker vrijgesproken voor verkeerde tolk tijdens verhoor Siebe De Voogt

11 december 2019

13u35 4 Brugge De Brugse strafrechter heeft een 32-jarige Serviër vrijgesproken voor een poging tot inbraak in Sint-Kruis. De reden? Besar R. kreeg bij z’n verhoor een verkeerde tolk, waardoor volgens de rechtbank z’n rechten van verdediging geschonden werden.

Een politieman fietste op 13 april naar zijn woning, toen hij even na 21.30 uur twee verdachte mannen van een oprit zag komen in De Tuintjes in Sint-Kruis, bij Brugge. Ze hadden volgens de hoofdinspecteur duidelijk oog voor de omliggende woningen. Omdat in de buurt geen mensen van vreemde origine woonden en hij de situatie verdacht vond, verwittigde hij z’n collega’s. Toen een patrouille de twee verdachten aansprak in de Potterierei, namen ze de vlucht. De politie kon enkel Besar R. staande houden. Zijn kompaan kon ontkomen. De man had een Servische identiteitskaart op zak, dus besliste de politie een tolk Servisch op te roepen voor z’n verhoor.

De dertiger gaf echter onmiddellijk aan dat hij onvoldoende Servisch sprak en eigenlijk een tolk Albanees nodig had. Die kreeg hij echter niet. Tijdens het proces op 24 mei benadrukte advocaat Jorn Verminck dat zijn cliënt enkel Albanees sprak. Zelfs de bewuste tolk werd verhoord en die bevestigde dat R. inderdaad niet voldoende Servisch sprak. In het voormalige Joegoslavië begreep iedereen nog Servo-Kroatisch, maar bij de jongere generatie in de regio is dat vaak niet meer het geval. Wellicht liggen de roots van Besar R. in Kosovo, dat grotendeels uit etnische Albanezen bestond, maar tot 1999 deel uitmaakte van Servië. De rechter stelde woensdagmorgen vast dat R. inderdaad geen eerlijke kans kreeg om verklaringen af te leggen en sprak hem daarom vrij.