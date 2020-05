Vermaard cardioloog Luc Missault (58) plots overleden Bart Huysentruyt

27 mei 2020

15u06 10 Brugge De bekende Brugse cardioloog Luc Missault (58) is plots overleden. Hij was verbonden aan het AZ Sint-Jan. Het overlijden dateert van 22 mei, maar raakte nu pas bekend.

Luc Missault was sinds 1994 cardioloog in het Brugse AZ Sint-Jan en was voorzitter van de Cardiologische Liga. Hij was verbonden aan het vermaarde Hartcentrum van het ziekenhuis met vestigingen in Brugge en Oostende. Luc Missault volgde stages in Sydney (Australië) en Johannesburg (Zuid-Afrika), maar ook management Vlerick School en postgraduaat vastgoed Leuven. Als staflid in het UZ Gent (1991-1994) was hij diensthoofd echocardiografielaboratorium, adjunct-diensthoofd catheterisatielaboratorium en oprichter van de sportcardiologie.

Hij was later voorzitter van de Young Cardiologist Club en van de Beroepsvereniging Cardiologie, docent Gent en Brugge, en secretaris van de werkgroep hartfalen. De voorbije jaren was hij naast voorzitter van de Wetenschappelijke Raad ook afgevaardigd bestuurder van de Belgische Cardiologische Liga en hij organiseerde hiervoor het jaarlijks symposium. Hij is (co-)auteur van meer dan 300 publicaties, gaf meer dan 1.000 voordrachten en is reviewer voor meerdere vaktijdschriften. Luc Missault organiseerde het eerste live cardiologiesymposium ooit in het AZ Sint Jan in Brugge in 1996. Hij voerde meerdere live demonstraties uit omtrent complexe ingrepen.

De joviale Bruggeling laat een vrouw en twee kinderen achter. Waaraan Luc Missault precies is overleden, raakte niet bekend.