Vermaak na Arbeid zet haar jubilerende leden in de bloemen Bart Huysentruyt

19 november 2019

08u50 0 Brugge Op de jaarlijkse Ceciliaviering van de Koninklijke harmonie Vermaak na Arbeid zijn twintig verdienstelijke leden met de Fedekam-West eremetalen bedacht.

Georges De Mey kreeg het meeste applaus. Hij is al 45 jaar spelend lid van de harmonie. Voorzitter Geert Van Mulders keek al vooruit naar het jubileumprogramma van de harmonie, die volgend jaar 65 kaarsjes uitblaast. Blikvangers zijn een vintageconcert in het Kasteel ten Berghe, deelname aan de havenfeesten in Rotterdam en opluisteren van de Last Post-ceremonie aan de Menenpoort in Ieper.