Verlengd wegens gigantisch succes: cocktails van Palo Cortado proef je tot begin januari in Brugge

23 september 2019

12u24 0 Brugge Tweeënhalve maand na de opening van cocktailbar Palo Cortado, blijkt de pop-upbar een schot in de roos. Door het gigantische succes breien Ran Van Ongevalle en Janah Van Cleven een vervolg aan het verhaal. De bar blijft nog open tot 5 januari. “De mensen vroegen ons zélf om nog niet te sluiten. De reacties en het vertrouwen in ons concept zijn ongelofelijk. Alles waar we naar streefden is uitgekomen", zegt Ran.

Dat de cocktailbar in het Hof De Plezance - het pand achteraan De Republiek, - een succes zou worden, stond bijna in de sterren geschreven. Ran Van Ongevalle (26) baatte samen met vader Jan en zussen Hannah en Noa jaren de befaamde cocktailbar The Pharmacy in Knokke-Heist uit en ging enkele jaren geleden, met succes, zijn eigen weg. Zo won hij als eerste Belg de internationale wedstrijd ‘Bacardi legacy’, met meer dan 10.000 deelnemende bartenders wereldwijd. Die ervaring bracht hij begin deze zomer mee richting Brugge. Samen met zijn echtgenote Janah toverden ze het pand de voorbije maanden om tot hun droombar. Hoewel de cocktailbar normaal gezien deze week zou sluiten, blijven ze door het grote succes nu nog open tot 5 januari.

Nieuwe kaart

Tijdens de opening begin juli werd het potentieel van de zaak al duidelijk. Niet alleen bekende gasten als Gert Verhulst waren vol lof, ook alle andere aanwezigen waren unaniem positief over de smaken van de cocktails. Een verlengde opening is het logisch gevolg. “De mensen vroegen ons zélf om niet te sluiten. We konden die vraag dus niet negeren”, glimlacht Ran. De bartender is duidelijk onder de indruk van de positieve reacties en wil de komende maanden zijn cocktailkaart verder finetunen. Belangrijk daarbij blijft het werken met (zeer) lokale producten. “Zowel voor de smaak als beleving is dat een enorme meerwaarde”, zegt Van Ongevalle. Hoewel hij in het verleden meermaals in de prijzen viel, is de erkenning in ‘zijn’ Brugge een absoluut hoogtepunt. Het ambitieuze koppel heeft dan ook nog steeds plannen om een permanente zaak te beginnen in Brugge. Hun zoektocht naar hét geschikte pand is volop bezig. De komende maanden ligt de focus echter volledig op Palo Cortado. “Het is de bedoeling dat we onze kaart aanpassen en wat ‘winterser’ maken. Daarbij zullen we uiteraard ook werken met seizoensgebonden producten", zegt Ran. “Weet je, de pop-upbar is een groter succes dan we ooit durfden dromen. Alles waar we naar streefden is uitgekomen. Het vertrouwen dat we krijgen is fantastisch.”

Eigen ingang

Van 30 september tot 4 oktober is de bar even gesloten om de nodige veranderingen door te voeren. Vanaf 5 oktober zal Palo Cortado dagelijks open zijn vanaf 17 uur, behalve op maandag en dinsdag. Leuk extraatje: vanaf nu heeft de bar ook een eigen ingang die te bereiken is langs het kleine straatje links van de Republiek.