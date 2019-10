Verkoop van Brugse loop- en wieleroutfits tanende: “Misschien een nieuw ontwerp kiezen” Stadsbestuur wil de gadgets wel blijven aanbieden Bart Huysentruyt

14u47 0 Brugge De stad Brugge gaat mogelijk een nieuw ontwerp voor de loop- en wieleroutfit van de stad lanceren, in de hoop de verkoop weer aan te wakkeren. Die is het voorbije jaar sterk gedaald, na het opdoeken van verkooppunt Mijn Brugge. “Maar we geloven nog altijd in de kracht van een eigen tenue”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De stad Brugge beschikt sinds eind 2015, nog onder impuls van oud-burgemeester Renaat Landuyt en toenmalig schepen Annick Lambrecht, over een eigen looptenue. Daar kwam later ook een wieleroutfit bij. De stad was toen overtuigd dat een beetje ‘citymarketing’ goed was voor het imago van de stad. “Beide outfits worden ook vaak gespot op sportevents, sociale media en duiken zelfs op in het buitenland”, verdedigt gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a) nog altijd die keuze. “Qua ontwerp werd gekozen voor zwart met kleuraccenten uit de stedelijke huisstijl, met het Brugge-logo op de borst. De outfits zijn gemaakt van kwalitatief materiaal, licht en snel drogend en werden verkocht in de Museumshop, Mijn Brugge en via In&Uit.”

Enkel nog toeristen

Maar de verkoop van die outfits, die bij de lancering vlotjes over de toonbank gingen, is de laatste tijd gestokt. Er zijn nog enkel wieler- en loopoutfits te koop in de Museumshop. Het concept Mijn Brugge, in het gebouw naast het administratief centrum Huis van de Bruggeling, is eerder dit jaar opgedoekt. Die stadsshop is voor een deeltje verhuisd naar het gebouw ernaast. Sinds de sluiting worden er nog nauwelijks outfits verkocht. “In&Uit liet weten dat ze amper nog enkele stuks van de sportkledij per maand verkopen en dat de voorraden die ze daarvoor moeten aanhouden niet opwegen tegen de verkoop”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het is hun vraag om dat dus volledig af te bouwen. In de Museumshop is er wel nog vraag naar de outfits, maar dan voornamelijk door toeristen die graag zo’n tenue mee naar hun thuisland nemen.”

De voorraden wegen niet op tegen de verkoop, dus is er vraag om die af te bouwen Dirk De fauw

Tijdloos ontwerp

Zo schiet de Brugge-tenue toch een beetje haar doel voorbij, want het was net de bedoeling dat Bruggelingen het shirt en het broekje zouden dragen als teken van fierheid. “Dat is jammer”, zegt De fauw. “Maar we geven het niet zomaar op. We denken momenteel na om eventueel met een nieuw ontwerp op de proppen te komen. Nochtans vind ik de huidige outfit zeker tijdloos, maar misschien moet er iets nieuws komen om Bruggelingen te stimuleren om de Brugse kleuren verder uit te dragen tijdens het sporten. Die nieuwe outfits gaan we dan zeker opnieuw aanbieden in het Huis van de Bruggeling en op andere plaatsen.”