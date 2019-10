Verkoold lichaam vijf dagen na dodelijk ongeval geïdentificeerd Mathias Mariën

16 oktober 2019

18u31 8 Brugge Vijf dagen na het zware ongeval langs de Damse Vaart-Oost, is het dodelijk slachtoffer geïdentificeerd. De autopsie bracht aan het licht dat de eigenaar van de wagen wel degelijk de bestuurder was.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend even na 6 uur. Peter H. uit Koolkerke bij Brugge crashte met zijn Mercedes tegen een boom, waarna de wagen in brand vloog. De man kon niet tijdig uit het voertuig ontsnappen. Pas enkele uren later konden de hulpdiensten het verkoolde lichaam uit het wrak halen. Het parket van Brugge dacht meteen in de richting van de eigenaar van de wagen als vermoedelijk slachtoffer, maar de identificatie van het slachtoffer kon pas gebeuren na een autopsie. Die bracht nu toch zekerheid.