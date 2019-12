Verkeerslichten en lagere toegelaten snelheid moeten kruispunt Waggelwaterstraat veiliger maken Bart Huysentruyt

11 december 2019

18u24 4 Brugge Op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) zijn woensdag de plannen goedgekeurd voor een aanpak van de onveilige situaties op het kruispunt Waggelwaterstraat-Lieven Bauwensstraat.

Oversteken is op de drukke Waggelwaterstraat, waar nu 70 km per uur mag gereden worden, moeilijk. De fietspaden zijn er bovendien te smal. “Om de verkeersveiligheid te verhogen zal de snelheid op de hele Waggelwaterstraat verlaagd worden naar 50 km per uur”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Op het kruispunt van de Waggelwaterstraat met de Lieven Bauwensstraat worden verkeerslichten geplaatst. Op de Waggelwaterstraat komt een linksafslagstrook naar de Lieven Bauwensstraat. Ter hoogte van de op- en afritten van de N351 Bevrijdingslaan zal het verkeer zodanig gestuurd worden dat er zo weinig mogelijk linksafslagbewegingen nodig zijn. De fietspaden worden verbreed en waar mogelijk vrijliggend aangelegd. Er komen oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers op het kruispunt Waggelwaterstraat-Lieven Bauwensstraat en ter hoogte van de weg die van het kanaal komt.”

Een concrete uitvoeringsdatum voor de werken is nog niet vastgelegd. Als de budgetten van AWV het toelaten, is 2020 een realistisch scenario.