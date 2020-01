Verkeerscrimineel (37) krijgt op verzet 10,5 jaar cel voor lange reeks inbreuken Mathias Mariën

06 januari 2020

14u22 0 Brugge Een 37-jarige man heeft in de Brugse politierechtbank op verzet 10,5 jaar effectieve celstraf gekregen voor een lange reeks verkeersovertredingen. Bij verstek kreeg de man nog 14 jaar cel.

De verkeersregels aan z’n laars lappen was zowat hét handelsmerk geworden van S.R. de voorbije jaren. De Oostendenaar, die tegenwoordig in Brugge woont, stapelde de veroordelingen op. Nadat de dertiger eerder al 27 veroordelingen opliep, verzamelde de man de voorbije maanden in tien dossiers liefst 14 jaar cel. De dertiger bleef tussen november 2017 en mei 2019 ondanks een rijverbod achter z’n stuur kruipen of legde examens niet af die hem door de politierechter waren opgelegd. Andere keren werd S.R. dan weer onder invloed van alcohol of drugs betrapt in het verkeer of reed hij onverzekerd rond. De meeste van z’n inbreuken werden in Brugge vastgesteld. Voor z’n processen daagde de man telkens niet op. Pas toen hij in september achter de tralies vloog voor andere feiten, kreeg de man het harde verdict te horen. Hij had liefst 14 jaar cel openstaan. Zijn advocaat Mathieu Langerock drong bij de politierechter aan om de celstraffen voor z’n cliënt te laten vallen.

S.R. tekende verzet aan tegen de tien vonnissen. Maandagochtend legde de politierechter hem 10,5 jaar effectieve celstraf op. Een iets mildere, maar nog steeds stevige bestraffing. De dertiger werd na de vorige zitting vrijgelaten uit de gevangenis. Wellicht zal hij wel snel opnieuw naar de cel moeten om zijn straf uit te zitten.