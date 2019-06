Vergunning voor nieuw Beursgebouw is afgeleverd, bouw start na zomer Het nieuwe gebouw vervangt de oude, versleten Beurshal Bart Huysentruyt

19 juni 2019

14u20 4 Brugge Het stadsbestuur van Brugge heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de nieuwe Beurs- en Congreshal op het Beursplein. Het ontwerp van de befaamde architect Souto de Moura wordt uitgevoerd. De bouw start nog dit najaar. “Een parel voor Brugge”, meent schepen van Wonen Franky Demon (CD&V).

Op 2 juli 2018 werd de ontwikkeling van de beurssite in Brugge toegewezen aan het team rond de internationaal befaamde architect Souto de Moura. Vanaf dat moment is een intens traject afgelegd om het ontwerp te optimaliseren. Het ontwerp omvat de bouw van een nieuwe beurs- en congresruimte, inclusief de omgevingsaanleg. Met het afleveren van de vergunning wordt een intens voortraject afgerond en kan de uitvoering van de werken op korte termijn starten. “We willen nog dit najaar starten met de bouw”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “De oude Beurshal is al verdwenen. De lege vlakte zal uiteindelijk opgebroken worden voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse parking. Die zal gebruikt worden door de gebruikers van het nieuwe gebouw én door de omwonenden.”

Het beurs- en congresgebouw wordt uitgevoerd als een massief gebouw van bakstenen, in combinatie met onderbroken glazen sokkels langs de vier zijden. De wanden worden uitgevoerd als vouwdeuren. “Ze kunnen opengeschoven worden zodat deze ruimte één geheel kan vormen met het omliggende publieke plein”, zegt Demon. “De glaspartijen zorgen er ook voor dat het gebouw minder hard overkomt. De binnenvloeren van de Beurshal en de congreslobby lopen door in de buitenruimte. Bij dit project hoort dus een volledige heraanleg van het Beursplein, van gevel tot gevel. Zowel het voetpad, de straat als het plein worden aangepast aan het nieuwe plein en gebouw. De huidige beuken op het plein worden maximaal behouden.”

Qua footprint zal het gebouw niet veel meer ruimte innemen

dan het vroegere beursgebouw. Het volume wordt wel verschoven

om zo een groter plein te kunnen creëren aan de voorzijde Franky Demon, schepen van Wonen

Het gebouw is voorzien voor twee functies die volledig los van elkaar moeten kunnen functioneren. Beurzen kunnen op het gelijkvloers plaatsvinden, congressen op de verdiepingen. “Qua footprint zal het gebouw niet veel meer ruimte innemen dan het vroegere beursgebouw”, zegt Demon. “Het volume wordt wel verschoven om zo een groter plein te kunnen creëren aan de voorzijde. Het wordt een parel voor Brugge, maar zeker ook een zichtbare. Hoger dan 25 meter gaat het gebouw niet. Dat is aanvaardbaar in Brugge. De impact op de erfgoedwaarden van het werelderfgoed is beperkt.”

Om de ruimtelijke kwaliteit van het project te garanderen verdwijnen bovengronds een aantal parkeerplaatsen. Bezoekers van de site die met de wagen komen, mogen niet parkeren onder het gebouw. Zij worden doorverwezen naar parking ’t Zand.