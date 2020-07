Verdachte van moordpoging op Brugse burgemeester Dirk De fauw heeft nieuwe verklaringen afgelegd: aanhouding opnieuw met maand verlengd Siebe De Voogt

24 juli 2020

12u30 0 Brugge De 35-jarige man uit Torhout die vorige maand de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) De 35-jarige man uit Torhout die vorige maand de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stak met een mes , heeft tijdens z’n verhoor verklaringen afgelegd over zijn motief. Dat werd vrijdagmorgen duidelijk na de zitting van de raadkamer, die de aanhouding van Bart G. met een maand verlengde. Over de inhoud van zijn verklaringen wil de verdediging niets kwijt.

Bart G. (35) wachtte op zaterdag 20 juni Dirk De fauw op aan diens advocatenkantoor in Sint-Andries. De Brugse burgemeester was in zijn hoedanigheid als advocaat al vijftien jaar lang bewindvoerder van de Torhoutenaar. G. haalde plots een mes boven en haalde uit naar De fauw. De burgemeester liep bij de drieste aanval een snijwonde van 14 centimeter op ter hoogte van z'n keel. Hij ontsnapte aan de dood.

Zijn belager kampte al langere tijd met psychoses. Hij was op het ogenblik van de aanval zelfs opgenomen in een psychiatrische instelling, maar mocht in het weekend af en toe naar huis. Wat zijn motief was voor de steekpartij, is nog niet duidelijk. Yen Buytaert, de advocaat van Bart G., wil daarover geen commentaar kwijt. De raadsman bevestigt wel dat zijn cliënt een tweetal weken geleden opnieuw verhoord werd door de speurders. G. zou tijdens dat herverhoor ook verklaringen hebben afgelegd over het waarom van de steekpartij. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen opnieuw met een maand. Het gerecht stelde vorige maand al een psychiater aan, maar die kon de man nog niet onderzoeken.