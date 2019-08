Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal komt er: stad reageert tevreden Bart Huysentruyt

19 augustus 2019

10u06 0 Brugge De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet om de omgevingsvergunning toe te kennen voor de verbreding en verdieping van het Boudewijnkanaal.

Eind vorig jaar werd door de MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeehaven) een aanvraag ingediend. Er worden evenwel heel wat bijzondere voorwaarden opgelegd om de hinder naar de omwonenden te beperken en het effect op het milieu binnen de perken te houden. “Aan de ene kant wil de stad de haven ten volle tot ontwikkeling laten komen zodat de stad en haar inwoners ook de voordelen plukken van een bloeiend economisch weefsel in de haven. Bijkomende werkgelegenheid is uiteraard heel belangrijk, maar het moet hand in hand gaan met het milieu en de leefbaarheid in de woonkernen van Lissewege en Zwankendamme”, reageert een tevreden schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Het verbod om geen werken tijdens de nacht uit te voeren, heeft de Vlaamse overheid echter niet overgenomen. Wel dient de aanvrager de lawaaierige werkzaamheden te beperken tot de dagperiode. Maar andere voorwaarden zijn wel gevolgd, zoals het opleggen van snelheidsbeperkingen op de werfsite, geen gebruik van een dieselhamer voor het indrijven van damplanken, walstroomfaciliteiten om ervoor te zorgen dat de schepen hun scheepsmotoren kunnen afschakelen tijdens het aangemeerd liggen en rattenplagen voorkomen. “We blijven erover waken dat de buurtbewoners trouwens goed en blijvend moeten geïnformeerd worden over alle werken. Er is tijdens de werkzaamheden een telefoonnummer beschikbaar, waar omwonenden terecht kunnen ingeval zij hinder van de werkzaamheden ondervinden, zodat er snel en gepast kan ingegrepen worden door de bedrijven die de werken zullen uitvoeren”, besluit Demon.