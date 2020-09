Veilige doorsteek voor fietsers en voetgangers tussen bossen van Tillegem, Beisbroek en Tudor Bart Huysentruyt

02 september 2020

14u04 1 Brugge De provincie West-Vlaanderen heeft voor een nieuwe, veilige doorsteek voor voetgangers en fietsers gezorgd onder de Torhoutsesteenweg in Brugge, ter hoogte van de brug over de autosnelweg E40. Omwonenden, toeristen en recreanten hoeven daardoor de drukke N32 niet meer te kruisen.

Het onveilig punt bevond zich tussen het Valkenbos dat deel uitmaakt van provinciedomein Tillegembos, en de stedelijke bossen Beisbroek en Tudor. De doorsteek werd in het voorjaar gerealiseerd en is nu opgeleverd. De provincie kocht in 2015 een strook grond aan langs de Torhoutsesteenweg om de doorsteek te kunnen aanleggen. In overleg met Agentschap Wegen en Verkeer werd werk gemaakt van een onverhard en veilig fietspad, op voldoende afstand van de E40. Om het pad te realiseren moest ook een cabine van Proximus verplaatst worden.

Kasteelbossen

De realisatie van deze verbinding past binnen de werking rond de Kasteelbossen. Met deze samenwerking tussen gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de stad Brugge, Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Westtoer, het Regionaal Landschap Houtland en de Bosgroep Houtland wil de provincie van de Kasteelbossen een mooi en aantrekkelijk geheel maken voor recreanten en bewoners. Bestaande wandelroutes zoals de Driekastelenwandelroute van Westtoer, zullen dan ook worden aangepast om de link tussen beide groenzones te versterken. De totale kostprijs bedraagt ruim 71.000 euro.