Veilig winkelen pakken ze in Brugge straks zo aan: “We maken één grote voetgangerszone van winkelstraten” Bart Huysentruyt

26 april 2020

17u56 0 Brugge De stad Brugge zal vanaf maandag 11 mei geen auto’s meer toelaten in haar drukke winkelstraten. Als de winkels weer openen, wordt de straat een voetgangerszone en zullen voetpaden gebruikt worden als wachtruimte. “We verwachten dat het meteen druk zal zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Brugge anticipeert op de massale heropening van alle winkels vanaf maandag 11 mei. De Nationale Veiligheidsraad kondigde de heropening vrijdag aan: alle winkels mogelijk tegelijk de deuren openen, op voorwaarde dat de ziekenhuisopnames door Covid-19 verder dalen tot onder de honderd. De drukke Steenstraat, Zuidzandstraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat zullen dan vanaf ‘s middags afgesloten worden voor het verkeer. Dat gebeurt nu ook al, maar dan enkel op zaterdagnamiddagen en de eerste zondag van de maand. “We voeren die autoluwe zone nu voorlopig permanent in, zolang de coronaperiode dat vraagt,” zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dat doen we om de social distancing te garanderen.”

Wachten op voetpad

In Brugge vrezen ze immers dat het vanaf dag één vrij druk zal worden in de winkels. “Ze zijn lang dicht gebleven en klanten zullen toch hun goederen nodig hebben”, denkt De fauw. “We moeten daarop voorbereid zijn. ‘s Ochtends laten we nog ruimte voor laad- en losmomenten, maar vanaf 11 of 12 uur zullen we de straten afsluiten. Dat gebeurt onder meer ter hoogte van de Sint-Salvatorskathedraal. Voetgangers kunnen dan de volledige breedte van de winkelstraat gebruiken, terwijl klanten van winkels op het voetpad kunnen wachten vooraleer ze een winkel mogen binnengaan. Het wordt een beetje zoeken in het begin, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier zal zijn.”

Ook goedkoper parkeren?

Verschillende retailexperts verwachten dat grote steden eerder klanten zullen aantrekken, dan baanwinkels, omdat ze veel producten op korte ruimte kunnen aanbieden. “Brugge is een shoppingstad en wil zich zo ook de komende maanden profileren. We willen iedereen op de meest comfortabele en veilige manier ontvangen”, zegt burgemeester De fauw. Mogelijk zal dat gepaard gaan met een gunstiger en goedkoper parkeertarief voor wie ondergronds staat.

Meer laad- en loszones

Hoe lang die situatie dan zal aanhouden, is dus nog koffiedik kijken. “Het is niet de bedoeling om hier permanent een autoluwe zone van te maken”, benadrukt De fauw. “Wel willen we in nabije toekomst de parkeerplaatsen in de winkelstraten vervangen door laad- en loszones. Nu zijn er in die winkelstraten nog zo’n elf parkeerplaatsen. Daar staan nu vooral buitenlanders op geparkeerd, die niet weten dat wij hen aanraden om ondergronds te staan. Daar willen we dus wél definitief komaf mee maken.”