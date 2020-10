Veertiger vrijgesproken voor verkrachting van 17-jarig meisje: rechter acht het niet bewezen dat man haar dwong tot seks in ruil voor speed Siebe De Voogt

12u39 0 Brugge Een 42-jarige man uit Wingene is vrijgesproken voor de verkrachting van een 17-jarig meisje. Het slachtoffer moest in een woning in Brugge naar eigen zeggen seks hebben met W.B. in ruil voor speed.

De vermeende feiten hadden zich volgens het slachtoffer afgespeeld op 1 oktober 2017 in een woning langs de Langestraat in Brugge. Volgens de advocaat van het slachtoffer was zijn cliënte die dag afgezet aan het station door haar moeder en wandelde ze van daaruit verder naar het huis van een vriendin. “Daar is die namiddag van alles gebeurd”, pleitte meester Pieterjan Dens kort voor de zomer. “Mijn cliënte belde ’s avonds een goede kennis op. Ze vertelde dat ze speed had genomen. Ze had de drugs gekregen van een man met wie ze moest seksen als betaling. Volgens de bewoonster van de woning was die bewuste man de beklaagde.”

Krullen

W.B. was geen onbekende voor het gerecht en werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor diefstal en slagen en verwondingen. Hij zit momenteel in de gevangenis enkele celstraffen uit, maar ontkende iets te maken te hebben met de verkrachting. “Mijn cliënt heeft zich nog nooit beziggehouden met drugs”, pleitte zijn advocate Silke Brutin. “In het dossier zit ook geen enkel objectief bewijs dat hij dat meisje verkrachtte. Een andere getuige zegt zelfs dat die bewuste man waarmee ze seks had een 19-jarige was met krullen. Mijn cliënt was het dus niet.”

De Wingenaar riskeerde 30 maanden cel, maar werd maandagmorgen vrijgesproken. Volgens de rechtbank verklaarde het slachtoffer zélf meermaals dat ze nooit seks moest hebben tegen haar zin. Bovendien werd W.B. door geen enkele getuige herkend op foto. “De beklaagde voldoet ook niet aan de beschrijving van een 19-jarige jongen met krullen”, stelden de rechters vast.