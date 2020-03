Veertiger krijgt 4 maanden cel omdat hij aan achterkant van station stond te masturberen Siebe De Voogt

03 maart 2020

13u52 0 Brugge Een 42-jarige Bruggeling heeft 4 maanden cel gekregen voor openbare zedenschennis. M.C. werd op 22 juni betrapt, toen hij aan de achterkant van het station stond te masturberen.

Passanten zagen M.C. de dag van de feiten zichzelf bevredigen en verwittigden de politie. De opgetrommelde agenten stelden volgens het parket bij hun aankomst duidelijk vast dat de man aan het masturberen was. Hij bleek stomdronken. M.C. ontkende tijdens z’n verhoor in alle toonaarden. “Ik stond gewoon te plassen”, beweerde de man. Tijdens z'n proces ging de man toch over tot bekentenissen. M.C. gaf aan dat hij de pedalen volledig verloor, toen zijn minderjarige dochter het slachtoffer werd van verkrachting. “Ik ben weer beginnen drinken, maar heb intussen hulp gezocht bij een psycholoog”, stelde hij. De Bruggeling werd in 2013 al eens veroordeeld voor openbare zedenschennis. Hij liep ook al veroordelingen op voor onder meer diefstallen. Zijn advocaat Mathieu Langerock vroeg de rechtbank tevergeefs om zijn cliënt een werkstraf op te leggen.