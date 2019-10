Veel woninginbraken in Brugge, dus houdt de stad infoavonden Bart Huysentruyt

08 oktober 2019

14u33 0 Brugge Het hogere aantal woninginbraken in Brugge noopt de stad tot actie: er komen drie infoavonden in de deelgemeenten.

Tijdens de donkere maanden is de kans op een woninginbraak groter. Nochtans kun je met enkele simpele maatregelen de kans op een inbraak aanzienlijk verkleinen. De Preventiedienst Brugge en de lokale politie Brugge organiseren daarom in samenwerking met de buurtinformatienetwerken een informatieavond rond inbraakpreventie. “Met deze infoavonden anticiperen we op de lichte stijging in het aantal woninginbraken”, zegt schepen van preventie Mathijs Goderis (sp.a). “Tijdens de donkere maanden zien we traditioneel een piek in het aantal woninginbraken. Vorig jaar was dat opvallend met een golf aan inbraken in Assebroek. Naast de materiële en sentimentele waarde van de gestolen goederen is er vaak ook inbraakschade. Maar vooral het gevoel dat een onbekende je veilige woning binnendrong is traumatiserend.”

Op de infoavond legt de diefstalpreventieadviseur van de stad uit welke organisatorische, fysieke en elektronische maatregelen je zelf kan nemen om inbraak te voorkomen. De gratis avonden vinden plaats in Sint-Kruis op maandag 21 oktober in ’t Couvent: Kanunnik Decoeneplein, 8310 Sint-Kruis (Male), in Sint-Andries op dinsdag 29 oktober in wijkcentrum Xaverianen: Xaverianenstraat 1, 8200 Sint-Michiels en in Zeebrugge op woensdag 20 november in het gemeenschapshuis Zeebrugge: Marktplein 12, 8380 Zeebrugge. De voorstelling start om 19.30 uur.