Vechtpartijen en jeugdbendes (voorlopig) verleden tijd aan Brugs station: “Al blijven we uiteraard waakzaam” Mathias Mariën

07 oktober 2019

13u50 2 Brugge Sinds begin dit schooljaar is het aantal incidenten met jongeren en jeugdbendes aan het station van Brugge fiks gedaald. Momenteel zijn er geen problemen. Eerder dit jaar waren er nog ernstige problemen en waren er extra controles. “We blijven uiteraard wel waakzaam”, zegt de politie.

De voorbije twee jaar kwam de Brugse stationsbuurt vaak negatief in het nieuws. Vechtpartijen, pesterijen, jeugdbendes ... Het passeerde allemaal de revue. In maart was er nog extra politiecontrole - ook in burger - toen de situatie uit de hand dreigde te lopen met vechtende jongeren die het station gebruikten als ontmoetingsplaats of decor voor hun pesterijen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) besloot toen hard op te treden en liet verstaan dergelijk geweld absoluut niet te tolereren. Er kwam ook nauw overleg met de schooldirecties. Vandaag, één maand na de start van het nieuwe schooljaar, lijkt de rust aan het station teruggekeerd. “Momenteel is het er rustig trouwens en is er geen sprake meer van relletjes daar”, bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Al betekent dat niet dat de politie nu plots geen aandacht meer schenkt aan de stationsbuurt. “We blijven er uiteraard erg waakzaam”, klinkt het.