VBRO verliest haar naam voor “professioneler” BNL: “Presentatoren en medewerkers blijven aan boord” Bart Huysentruyt

31 maart 2020

16u40 0 Brugge De Brugse radio is niet meer. De Vrije Brugse Radio Omroep (VBRO) gaat, twee jaar nadat ze overal in Vlaanderen op FM te beluisteren zijn, vanaf paasmaandag door het leven als BNL. De initiatiefnemer achter Yesterdayland neemt de leiding in handen. “We worden professioneler dan ooit", zegt Hugo Foets.

De in Brugge gebaseerde netwerkradio begon ooit in 1981 in het Hey Center in Sint-Kruis. Boven het restaurant De Komme langs de Komvest werd een bescheiden antenne geplaatst. “Vanaf juni 1981 speelden we een cassettebandje van zo’n 20 minuten, met daarop een testprogramma en een oproep naar medewerkers. In juli 1981 volgden testuitzendingen met onder meer opnames van de Brugse Top 40. Toen we onze intrek namen in de oude huisbewaarderswoning van het Boudewijnpark - ons ‘huuzeke’ - begonnen de daguitzendingen”, vertelde coryfee Norbert Van Slambrouck twee jaar geleden nog.

Manager van Frans Bauer

Toen verkreeg VBRO een nationale licentie, waardoor het radiostation met enkel Nederlandstalige muziek overal in Vlaanderen op FM-band te beluisteren was: een heuglijk moment voor alle medewerkers. De laatste jaren werd VBRO verder professioneel uitgebouwd door Frederik Thomas, die de leiding op zich nam. “In onze zoektocht naar de juiste man met ervaring in muziek, een ruim netwerk en vooral ook radio-ervaring kwamen we al zeer snel bij Hugo Foets terecht”, zegt Thomas. Hugo Foets is nu onder meer manager van Frans Bauer in België en startte in 2017 met het festival Yesterdayland in Bobbejaanland. “We hebben met hem al diverse succesvolle organisaties mee op touw gezet. Hij kent het klappen van de zweep als geen ander en is gepakt en gezakt in de entertainmentbranche. Hugo schreef het profiel om nationaal te gaan en vrij snel wisten we dat hij die kennis had om van VBRO een nationaal merk te maken. Hij verbaasde iedereen van ons met het format en profiel van de zender, pakte uit met een nieuwe naam en wist perfect te kleuren binnen de krijtlijnen die de Vlaamse regering ons heeft opgelegd.”

Niels Destadsbader

De vaste personeelsleden en medewerkers blijven aan boord. Verwacht wordt dat ook bekende(re) artiesten een deel van de programmering voor hun rekening gaan nemen. Er zal dag en nacht gepresenteerd worden. “Het kleine broertje zijn van de grote radiofamilie die Vlaanderen rijk is én de niche-positie die we gaan bekleden, dat moeten onze troeven worden”, zegt Foets. “Alleen Belgisch werk en Nederlandstalige producties beknotten ons speelvlak, maar anderzijds is dit ook een bijzondere dubbele troef. Luisteraars weten dat ze bij ons geen ABBA of Simple Minds zullen te horen krijgen. Maar de mix Niels Destadsbader, Axelle Red en Clouseau met Dana Winner, Los Frequencies en Marco Borsato: dat is onze ijzersterke troef. Niet alleen om ons als nichezender te profileren maar ook om een uniek platform te zijn voor muziek van bij ons.”

BNL gaat op paasmaandag 13 april van start om 12 uur.