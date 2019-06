VBRO vanaf nu ook op Telenet te beluisteren Bart Huysentruyt

03 juni 2019

10u44 0 Brugge Vanaf dinsdag 4 juni is de Vlaamse zender VBRO, met kantoren en studio’s in Brugge, ook te beluisteren via Telenet kanaal 944.

VBRO zet 100 procent in op Vlaamse artiesten en Nederlandstalige muziek. Dat maakt van de zender wel de meest opvallende speler in het drukke Vlaamse radiolandschap. “Het is altijd een streven geweest van VBRO om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken met ons uniek aanbod”, zegt Frederik Thomas van VBRO. “Via Telenet kunnen nu nog meer luisteraars genieten van Nederlandstalige muziek: 24 uur per dag, storingsvrij en in uitstekende kwaliteit. We zijn in volle groei en de Vlaming weet ons te appreciëren. Nu we ook digitaal via Telenet te beluisteren zijn, zal dat zeker onze populariteit ten goede komen. Het is een extra boost die een aanzienlijke invloed zal hebben op onze toenemende luistercijfers.”