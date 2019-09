Vaste waarden keren terug tijdens Autoloze Zondag Bart Huysentruyt

02 september 2019

20u04 0 Brugge Op zondag 15 september kan je in Brugge opnieuw terecht voor Autoloze Zondag.

Tussen 10 en 18 uur krijgen bewoners en bezoekers alle ruimte om te stappen, te fietsen, te spelen en te genieten van de autoloze stad. Verspreid over de hele binnenstad worden door verschillende stadsdiensten, particuliere organisatoren en bewoners activiteiten en animatiemomenten georganiseerd voor jong en oud. De MobiMarkt staat dit jaar op ’t Zand, met heel wat info over mobiliteit en verkeersveiligheid en tal van leuke activiteiten. Wie wil deelnemen aan de gezellige fiets- en wandelhappening Kroenkelen moet deze keer naar het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries. Senioren kunnen opnieuw deelnemen aan de Seniorendans vlak voor de Stadsschouwburg. Gezinnen halen hun hart op langs het avontuurlijke parcours van ‘De Grote Badeendjes Kinderroute’. De Cultuurmarkt vind je dit jaar op de Markt. Vanaf 17 uur wordt Autoloze Zondag knallend afgesloten op de Burg met een concert van Lady Linn and her Magnificent Bigband.