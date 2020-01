Vandalen warmen zich op met kom soep in hondenschool en petanqueclub Mathias Mariën

06 januari 2020

07u39

Brugge De voorbije week is diverse ingebroken in twee clubhuizen in Assebroek. Zowel hondenschool Sint-Lutgart als de Brugse Petanque Club kregen dieven over de vloer.

Veel buit konden de daders niet maken. Er wordt dan ook vermoed dat het in de eerste plaats om een groepje vandalen gaat, aangezien bij de petanqueclub gordijnen in brand werden gestoken én soep werd opgewarmd. Het was de tweede keer op enkele dagen tijd dat de club dieven over de vloer kreeg. De eerste keer met Nieuwjaar, de tweede keer op het einde van de week. De schade is aanzienlijk, maar een buit is er amper. Ook bij de hondenschool was dat het geval.