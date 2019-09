Vandalen vernielen bloemen aan Carmersbrug en gooien ze in de reien Mathias Mariën

02 september 2019

17u53 18 Brugge Vandalen hebben zondagnacht de bloemen aan de Carmersbrug vernield die het stadsbestuur had aangebracht om het straatbeeld op te fleuren.

Sinds enkele maanden zijn de bruggen in Brugge aangekleed met bloembakken en bloemen. Buurtbewoners van de Potterie- en Langerei merkten maandagochtend dat aan één kant van de Carmersbrug alle bloemen uit de bloembakken getrokken werden en in het water belandden. De bloemen drijven daardoor troosteloos op het water. Het is vooralsnog onduidelijk wat de intenties waren van de vandalen.