Vandalen steken restanten van ‘Dikke Bertha’ in brand Mathias Mariën

28 april 2020

11u05 0 Brugge Vandalen hebben zondagnacht de restanten van ‘Dikke Bertha’ in Ryckeveldebos in brand gestoken.

Dikke Bertha, een haagbeuk, was ooit de oudste en dikste boom van de provincie en was naar schatting 350 jaar oud. In 2001 sloeg de bliksem in en bleef er maar een fractie van de eens zo statige boom over. Dikke Bertha groeide net naast de oude noodlandingsbaan aan de Lorreinendreef. De resten van de stam, een 4-tal meter hoog, vatte zondagnacht vuur en brandde volledig af. Het waren passanten die de afgebrande resten van de boom opmerkten. Volgens de boswachter gaat het wel degelijk om brandstichting. De politie en de dienst Bos en Natuur zijn op de hoogte.