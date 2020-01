Vandalen doorzoeken negen boten in Yachtclub Flandria tijdens oudejaarsnacht: “Waren wellicht op zoek naar drank” Mathias Mariën

02 januari 2020

15u52 6 Brugge Vandalen hebben tijdens oudejaarsnacht een ravage aangericht in Yachtclub Flandria in Brugge. Drie daders drongen alles samen negen jachten binnen. Opvallend: waardevolle spullen zoals navigatiesystemen lieten ze onaangeroerd.

Volgens voorzitter Lieven Van Maele was het de dieven in de eerste plaats om geld en flessen drank te doen. Slechts bij twee jachten sloegen ze een ruit in om binnen te dringen. Bij de zeven anderen doorzochten ze het dek en vooral de buitenfrigo’s. Daarbij lieten ze telkens een wanorde achter. Het drietal, dat duidelijk te zien is op camerabeelden, werd uiteindelijk opgeschrikt toen ze op een jacht wilden kruipen waar nog mensen aanwezig waren. De man van de boot nam een zaklamp, waarna de vandalen op de vlucht sloegen. “De politie heeft ondertussen een uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. Uiteraard is dit voor niemand leuk om het jaar zo te starten”, zegt Lieven Van Maele. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven tussen 3 en 4 uur hun slag sloegen. De schade bleef gelukkig wel beperkt tot het materiële. Tot een confrontatie kwam het niet. Veel geld konden de dieven ook niet buitmaken, omdat dat amper op de jachten wordt bewaard.