Vandaal steekt banden van 10-tal wagens plat in centrum van Brugge Mathias Mariën

20 mei 2020

07u46 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een vandalenstreek langs de Predikherenrei. Daar werden zondagnacht de banden van een tiental wagens plat gestoken.

Bij het merendeel van de wagens werden alle banden geviseerd. De politie werd maandagochtend op de hoogte gebracht en is een onderzoek gestart. Eventuele getuigen kunnen zich nog steeds melden. Voor de slachtoffers loopt de schade wellicht in de honderden euro’s. Volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat er in die buurt vandalisme voorvalt. Op sociale media is men ondertussen gestart met de groep ‘antivandalisme Predikherenrei’.