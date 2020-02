Vandaal bekrast tiental wagens in Brugse binnenstad Mathias Mariën

06 februari 2020

09u46 0 Brugge De Brugse politie is een onderzoek gestart naar een vandaal die maandagnacht een tiental wagens beschadigde in de omgeving van de Kazernevest.

De bewoners merkten de schade dinsdagochtend op. De dader maakte diepe krassen in het koetswerk van de wagens, waardoor herstellen een dure aangelegenheid wordt. De politie is een onderzoek gestart naar de vandalenstreken. Het is onduidelijk wat het motief van de dader was.