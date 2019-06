Vandaag en morgen geen paardenkoetsen in Brugge Bart Huysentruyt

24 juni 2019

13u17 1 Brugge Vandaag en morgen zullen er geen paardenkoetsen te zien zijn in de Brugse binnenstad.

De koetsiers hebben dat zelf beslist. Het is immers te warm voor de dieren. “Op basis van de temperaturen en het meten van de luchtvochtigheid hebben de koetsiers in overleg met het stadsbestuur beslist om vandaag en morgen niet uit te rijden”, zegt Mark Wentein van de Brugse koetsiers. “Dit heeft niks te maken met de commotie die eerder is ontstaan over het dierenwelzijn. Wij houden altijd de temperatuur en zeker de luchtvochtigheid in de gaten." Ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) staat achter de beslissing van de koetsiers. “Als burgemeester diende ik helemaal geen verbod uit te vaardigen. De Brugse koetsers weten het best wat goed is voor de paarden. De goede samenspraak tussen stadsbestuur en de vzw Brugse koetsiers is de beste garantie voor het dierenwelzijn.”