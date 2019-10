Exclusief voor abonnees Vandaag D-day voor bomenvriend Alain (54)? Bevestigt rechter gedwongen verkoop van ouderlijke woning? Siebe De Voogt

18 oktober 2019

07u00 0 Brugge Het arbeidshof in Brugge beslist vrijdagvoormiddag of bomenknuffelaar Alain De Coessemaeker (54) uit Assebroek zijn ouderlijke woning moet verkopen. Het is een zoveelste episode in een burenruzie die al jarenlang de Vondelstraat verdeelt. Alles begon met vier esdoorns, vier kerselaars, een wilg en een pruimelaar die te laat werden verplant, met torenhoge dwangsommen tot gevolg. Hoe kon het ooit zo ver komen?

Alain De Coessemaeker (54) heeft in 2013 tien joekels van bomen staan in z’n smalle stadstuin langs de Vondelstraat in Assebroek. Vier kerselaars, vier esdoorns, een pruimelaar en een wilg staan te dicht bij de naastgelegen huizen en nemen de zon van de buren weg. Die trekken naar de rechter en halen hun slag thuis. Een jaar later krijgt Alain zelfs een dwangsom opgelegd. Per dag dat hij z’n bomen niet rooit, moet hij 1.000 euro betalen. Als echte bomenvriend houdt Alain voet bij stuk. De bomen kappen is voor hem geen optie. Hij vergelijkt het met een moord plegen. “Toen mijn moeder stierf, zocht ik troost tussen de kerselaars. Ik voel me met ze verbonden. Mij vragen om de stammen om te hakken, is alsof je een ouder vraagt zijn kind iets aan te doen. Ik kan het gewoon niet”, zegt de man.

