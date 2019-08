Vanaf januari betaal je 14 euro voor 4 uurtjes parkeren in Brugge: “Zo veel mogelijk wagens uit straatbeeld weren” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

29 augustus 2019

15u48 1 Brugge Wie vanaf januari 2020 bovengronds wil parkeren in Brugge zal een stukje meer betalen dan nu het geval is. Vooral wie langer dan één uur parkeert, zal het verschil voelen. Vier uur parkeren zal dan 14 euro kosten. Het grootste opzet van de prijsverhoging: het verschil met goedkoper ondergronds parkeren staande houden.

Voor de duidelijkheid: met de prijsverhoging is Brugge als centrumstad zeker geen uitzondering. Wie parkeert in pakweg Gent of Oostende wordt ook geconfronteerd met de hoge tarieven voor bovengronds parkeren.

Concreet zal vanaf januari 2020 één uur parkeren in Brugge 2 euro kosten. Voor twee uur zal je 5 euro betalen, voor drie uur 9 euro en voor vier uur uiteindelijk 14 euro. De wijziging werd afgelopen dinsdag voorgelegd aan de gemeenteraad en werd goedgekeurd. Eén van de grootste drijfveren van het stadsbestuur om de tarieven te verhogen, is het promoten van het gebruik van de randparkings én het ondergronds parkeren. Hoewel ook dat binnenkort duurder wordt, zal het wel een stuk goedkoper blijven. “Het is de bedoeling om dat spanningsveld tussen bovengronds en het goedkoper ondergronds parkeren te behouden”, liet burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zich ontvallen. “Nu betaal je 1,80 euro euro voor één uur bovengronds parkeren. Het gaat dus om een minimale aanpassing. Ondergronds parkeren moet goedkoper zijn dan bovengronds. We willen zo veel mogelijk wagens uit het straatbeeld weren.”

Parkeeruren kopen

Ongetwijfeld zal de tariefverhoging op heel wat tegenwind stoten van mensen die regelmatig Brugge bezoeken én bovengronds parkeren. Voor de duidelijkheid: voor inwoners van de binnenstad verandert er niks. Wel kunnen zij vanaf januari voor 90 euro 360 uren ‘kopen’ voor hun bezoekers. Zo worden zij niet het slachtoffer van de tariefverhoging.

Brugge is bovendien niet de enige stad of gemeente die op regelmatige basis de parkeertarieven bekijkt en bij schroeft. In Knokke-Heist bijvoorbeeld is sinds 1 april een nieuw parkeerplan van kracht. Met een aantal ingrepen wil het gemeentebestuur het parkeerbeleid verbeteren én meer rotatie brengen in de gebruikers van de beschikbare parkeerplaatsen. In de winkelstraten is het vanaf nu toegestaan om twee uur te parkeren, waar dat voor april maximaal één uur was. Het tweede uur betaal je wel 3 in plaats van 2 euro. Er zijn ook versterkte controles én verhoogde retributies – van 20 naar 30 euro – om de rotatie te stimuleren. Voor beperkte boodschappen werd het gratis kortparkeren in het leven geroepen. In de oranje zone vervalt het voordeel voor bewoners en tweedeverblijvers om, mits het betalen van 1 euro, in de weekends en de vakanties een ganse dag te parkeren. In de groene zones tot slot werd het tarief voor niet-parkeerkaarthouders opgetrokken. Eén dag parkeren ging van 5 naar 10 euro.

Ondergronds

De gemeente Knokke-Heist is bovendien volop bezig met het creëren van ondergrondse parkeergarages aan het Canadaplein en het Maurice Lippensplein. Die moeten op termijn goedkoper worden dan bovengronds parkeren, net zoals in Brugge dus. Ook in Blankenberge werken ze met verschillende ‘zones’, maar is betalend parkeren enkel van toepassing op zaterdagen, zon- en feestdagen en alle schoolvakantiedagen tussen 9 en 19 uur. Daarbuiten is het gratis.