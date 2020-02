Vanaf april klinken nieuwe melodieën op de Brugse beiaard Bart Huysentruyt

05 februari 2020

09u01 0 Brugge Wie vanaf Pasen door de Brugse binnenstad wandelt, zal merken dat de beiaard om het kwartier nieuwe melodietjes laat horen.

Sinds het begin van de 19de eeuw worden elke twee jaar de melodieën van de automatische Brugse beiaard gewijzigd. Dat gebeurt via een omslachtig procedé, waarbij honderden pinnen in de beiaardtrommel verstoken moeten worden: een intensief werkje, waarvoor stadsbeiaardier Wim Berteloot assistentie krijgt van enkele torenwachters.

Het automatisch spel zal daarom niet te horen zijn van maandag 30 maart en terug klinken met de nieuwe melodieën vanaf Pasen, op zondag 12 april. “De komende twee jaar horen we op het uur de ‘sonatine in G’ van Ludwig van Beethoven, als eerbetoon omdat 2020 het Beethovenjaar is", zeggen beiaardier Wim Berteloot en schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Een kwartier voor het uur hoor je een fragment uit het Ave Maria van Joseph Ryelandt, voor wie het ook een bijzonder jaar is: hij werd 150 jaar geleden geboren. Een mooie stad is ook een stad die mooi klinkt: de komende 2 jaar zitten we dus ook op dat vlak weer goed in Brugge.”