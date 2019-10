Vanaf 2020 geen museum meer in Gentpoort: mogelijk kunnen verenigingen er dan terecht Bart Huysentruyt

14 oktober 2019

17u56 0 Brugge Het Brugse stadsbestuur heeft maandag besloten om de Gentpoort vanaf 1 januari 2020 niet meer uit te baten als een museumlocatie.

Sinds 2011 maakte de stadspoort deel uit van de museumkoepel ‘Bruggemuseum’, die als doel had de geschiedenis van de stad over diverse locaties te vertellen. “Nu heeft het volledig gerenoveerde en heringerichte Gruuthusemuseum deze rol grotendeels overgenomen”, vertelt schepen voor cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De Gentpoort sprak vooral tot de verbeelding van de Bruggelingen die de locatie intussen al gezien hebben, zodat er nu minder interesse is”, vult zakelijk directeur Jonathan Nowakowski aan. “De uitbating van veertien stedelijke musea is voor de stad een grote investering op vlak van infrastructuur, uitbating en onderhoud. Om de Gentpoort door een een nieuwe opstelling nieuw leven in te blazen en een kwalitatief bezoek te garanderen, waren belangrijke ingrepen nodig, waardoor de keuze nu gemaakt is om geen extra-middelen vrij te maken”, aldus nog schepen Blontrock.

Naar analogie met de Kruispoort en de Ezelpoort worden nu de mogelijkheden bekeken om ook de Gentpoort ter beschikking te stellen van Brugse verenigingen.