Van zinloos geweld tot overval en ripdeal: jonge Bruggeling (20) krijgt liefst 88 maanden cel Jelle Houwen

04 juni 2019

13u22 14 Brugge Een amper 20-jarige jongeman uit Brugge is veroordeeld tot liefst 88 maanden cel voor een waslijst aan feiten, die vooral gekenmerkt worden door geweld.

In een eerste dossier van 27 mei 2018 kreeg K.B. een jaar cel voor zinloos geweld. Hij reed toen in zijn Peugeot rond in de Brugse binnenstad, met naast hem zijn vriend I.G. en twee vriendinnen op de achterbank. Ze passeerden twee slachtoffers langs de kant van de weg, draaiden hun raampje open en riepen hen iets na in hun vreemde taal. Omdat de twee slachtoffers dit niet verstonden en iets terugriepen, parkeerden ze hun wagen op de Interparking en stapten uit. Daarbij kregen de twee passanten vuistslagen en schoppen tegen het hoofd. Een slachtoffer liep daarbij een gebroken neus op. De feiten werden ook gefilmd. Zijn kompaan kreeg er 8 maanden cel en 800 euro boete voor.

In een tweede zaak kreeg de Bruggeling drie jaar cel voor meerdere feiten. Zo belde hij met een bivakmuts op ’s nachts aan bij iemand en bedreigde hem met een ijzeren staaf om een overval te plegen. Het slachtoffer kon de bivakmuts afnemen, waarna er DNA-sporen van hem werden gevonden. De ergste feiten waren een uit de hand gelopen ripdeal die hij samen met een 14-jarige pleegde. Die minderjarige had het slachtoffer, gekend in het drugsmilieu, naar een ondergrondse garage gelokt. Daar stond de Bruggeling hem op te wachten die het slachtoffer vervolgens in elkaar sloeg. De minderjarige schoot hem ook in de schouder, met een pistool dat afkomstig zou zijn van de Bruggeling Tot slot kreeg K.B. ook de herroeping van een oud vonnis, waarbij hij tot 40 maanden cel met uitstel was veroordeeld voor een zware diefstal. In totaal moet de man dus meer dan 7 jaar naar de cel. De man wordt ook onmiddellijk aangehouden.