Van Volcem voor het eerst in 18 jaar niet op gemeenteraad: “Mijn dochter gaat voor” Bart Huysentruyt

25 juni 2019

17u03 0 Brugge Schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld) mist dinsdagavond voor het eerst in 18 jaar een gemeenteraad.

Ze gaat naar de proclamatie van haar dochter Maxime. “Ik was hoogzwanger op mijn 29ste, toen ik mijn eerste eed heb afgelegd. Daags nadien ben ik bevallen. Ik was dan de jongste van de gemeenteraad in 2001, samen met Phaedra Hoste. Vandaag wou ik de proclamatie van mijn 18-jarige dochter niet missen. Zij wilde heel graag dat ik erbij was en na overleg met de burgemeester neemt hij mijn dossiers over.”