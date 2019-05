Van Volcem: “Spijtig dat Francesco zetel kwijt is” Bart Huysentruyt

27 mei 2019

09u28 0 Brugge Het ootmoedige gebaar van Francesco Vanderjeugd, de burgemeester van Staden, in de aanloop van de verkiezingen, heeft hem een zitje in het Vlaams parlement gekost.

Vanderjeugd kreeg oorspronkelijk plaats drie toegewezen op de Vlaamse lijst voor Open Vld, maar stond zijn plaats af aan de meer ervaren Mercedes Van Volcem uit Brugge. De schepen van Financiën van de Breydelstad was binnen haar partij niet akkoord met de lijstduwersplaats. Van Volcem haalde zondag op plaats 3 iets meer dan 13.000 voorkeursstemmen, Vanderjeugd op plaats 4 meer dan 18.000. Toch is zij verkozen, omdat ze een hogere plaats had op de lijst. “Ik ben natuurlijk heel tevreden dat ik weer naar het Vlaams parlement mag", reageert ze. “Maar het was altijd de bedoeling van onze partij om ook Francesco mee te krijgen met een vierde zetel. Dat is niet gelukt, mede door de enorme score van Vlaams Belang. Uiteindelijk is het verlies voor onze partij beperkt gebleven, maar een vierde zetel was wel de ambitie.” Van Volcem is vooral blij dat Brugge de zetel kan behouden. “Dat is belangrijk voor onze stad, die ik met vuur zal verdedigen in Brussel. Ik ben ook blij dat ik erg goed scoor in het kanton Brugge. Het doet deugd dat de mensen die mij hier kennen, mij zo hebben gesteund.” Open Vld verliest wel twee parlementairen in Brugge: zowel Ann Soete als Sandrine De Crom raakten niet verkozen.