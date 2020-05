Van veelbelovend arts tot hardleerse tafelschuimster: Maria (56) raakte door depressie aan lagerwal en heeft intussen 107 feiten op de teller staan

Brugge

Hoe het leven op tragische wijze keren kan. Maria L. (56) was in de jaren 90 een veelbelovend arts in de klinische biologie en had alles om het te maken. Door een depressie belandde ze aan lagerwal en groeide uit tot een hardleerse tafelschuimster met intussen 107 feiten op de teller. Amper 4 dagen na haar laatste veroordeling in de Brugse rechtbank liep de vrouw dinsdagmorgen al opnieuw een celstraf op.