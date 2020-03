Van thuis uit je pralinedoosje laten vullen? Dat kan voortaan in Brugge bij Chocolatier Roose: “Hygiënischer kan echt niet” Binnen enkele weken is de ChocoMatic operationeel Bart Huysentruyt

24 maart 2020

17u42 2 Brugge Je eigen pralinedoosje vanop afstand met je smartphone of tablet laten vullen: dat kan binnenkort met de ChocoMatic in Brugge. Pieterjan (22) en Michiel (26) Roose bedachten het technologisch snufje dat ze ook aan andere bedrijven gaan aanbieden. “In een tijd waarin hygiëne meer dan ooit belangrijk is, is deze robot een zegen", zeggen ze.

De werelden van chocolade en robotica samenvoegen tot één interactief geheel: dat was de bedoeling toen Michiel en Pieterjan Roose zeven maanden geleden de robotmachine bedachten. De machine staat in Roose Chocolate World in Brugge, het chocoladebedrijf dat sinds 1993 bestaat en gerund wordt door hun vader Wim Roose. “ChocoMatic is een automatische robot die pralinedozen kan vullen en die volledig bestuurd wordt door de klant”, vertelt Pieterjan Roose, die in zijn laatste jaar Automatisatie zit in hogeschool Howest in Brugge. “Die kan via zijn eigen smartphone de robot aansturen om een doos met hun favoriete pralines te laten vullen. Wil je er drie gevuld met advocaat, twee met melkchocolade en vijf met nootjes? Dan kies je die op onze website en de robot kiest ze uit het assortiment.”

De chocolade gaat niet meer door mensenhanden in de doos. In deze tijd, waarin hygiëne en voedselveiligheid almaar belangrijker wordt, is dit een zegen Pieterjan en Michiel Roose

Dat kiezen kan vanuit je luie zetel, maar gebeurt nog beter vanuit de winkel in de Havenstraat zelf. Dan kan je met je eigen ogen zien hoe de robot er zorgvuldig de chocolaatjes uit kiest. Het is een spektakel op zich. “De robot is geen vervanger van een personeelslid”, benadrukken de bedenkers. “Het is eerder een aanvulling. In deze tijd, waarin hygiëne en voedselveiligheid almaar belangrijker wordt, is dit een zegen. De chocolade gaat niet meer door mensenhanden in de doos.” Dat de machine in volle coronacrisis klaar is, hadden de broers niet voorzien. “We hadden dit natuurlijk nooit verwacht toen we de robot bedachten, maar het verhaal past wel een beetje in deze tijd.”

Met deze machine willen ze de hort op. Ze maakten hun eigen start-upbedrijfje Roose Automation. “De kost van zo'n robot valt wel mee", zeggen ze. “We hebben zoveel mogelijk software en programmatie zelf ontwikkeld. Zo kunnen we voldoen aan de vraag van een kmo om zo'n robot in huis te halen. Maar eerst willen we natuurlijk in de winkel van onze familie tonen hoe alles werkt.”

Winkel is open

De ChocoMatic zou binnen een paar weken in gebruik genomen worden. De winkel is, ondanks de coronamaatregelen, wel nog altijd geopend. “Omdat we voeding verkopen, mogen we dat nog steeds doen”, zegt Wim Roose. “Bezoekers en toeristen zullen versteld staan van deze technologie. Het is een extraatje voor onze klanten.”