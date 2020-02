Van pittoreske steegjes tot kloostertuinen: derde Triënnale zoomt in op ‘verborgen Brugse parels’ Bart Huysentruyt

18 februari 2020

15u07 0 Brugge Na de twee bijzonder succesvolle edities in 2015 en 2018 keert de Brugse Triënnale in 2021 terug met de titel ‘TraumA’. Er komt opnieuw een kunstenparcours door de stad, met op verscheidene locaties grootse kunstwerken van internationale artiesten. “Dit keer willen we ook kunst op minder toegankelijke plaatsen, zoals kloostertuinen", zegt artistiek verantwoordelijke Till-Holger Borchert.

Het was de vorige burgemeester Renaat Landuyt die de traditie van de Triënnales in Brugge van onder het stof haalde. Iedereen kent nog hét uithangbord van de vorige editie: de immense plastieken walvis Skyscraper die uit de reien aan het Jan Van Eyckplein opdoemde. Maar ook het kleurrijke zwempaviljoen aan de Coupure was een ‘eyecatcher’ en in een eerdere editie herinnert u zich ongetwijfeld nog de oude Chinese ramen van Song Dong aan de Sint-Salvatorskathedraal.

Paviljoen in Sint-Michiels

Een van de jaarlijks terugkerende werken is het tijdelijke Urb Egg-café, dat vorig jaar nog aan de Stadsschouwburg werd opgebouwd. Maar daar is voorlopig geen sprake van. Nabij het gemeentehuis van Sint-Michiels verschijnt er wel een tentoonstellingspaviljoen. “Want we willen ook in onze deelgemeenten meer aandacht voor kunst en beleving", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Steegjes en achterpoortjes

Het thema voor 2021 is TraumA. Internationale architecten en kunstenaars mogen zich uitleven in de publieke, maar ook de private ruimtes in Brugge. “We willen een aantal verborgen plaatsen toegankelijk maken door ze op te nemen in het kunstenparcours en er een monumentaal kunstwerk te plaatsen”, zegt artistiek verantwoordelijke Till-Holger Borchert. “Steegjes en achterpoortjes worden zo ontdekt, net als verborgen kloostertuinen. Deze editie verkent de grens tussen droom en trauma, tussen paradijs en hel.”

Zwemmen in de reien

Welke plaatsen er allemaal kunstwerken krijgen, is nog niet duidelijk. Maar er komt al zeker opnieuw een zwempaviljoen op de reien. Dat zal overigens al komende zomer, in de buurt van de Coupure, eveneens het geval zijn. Brugge vraagt aan de kunstenaars om ook moeilijk bespreekbare thema’s, zoals armoede in de stad, te verwerken. “We willen via de kunst mensen uitnodigen om na te denken over hun stad. Over de mooie, maar ook de minder mooie kantjes.”

Meerwaardetoerist

Met de derde Triënnale mikt Brugge meer dan ooit op de meerwaardetoerist: een verblijfstoerist die minstens een nacht doorbrengt in de stad. “De vorige edities hebben bewezen dat dit concept veel volk op de been brengt”, zegt burgemeester De fauw. “We mikken op die toeristen, maar ook op de Bruggelingen en mensen uit de buurt. Zij zullen op die manier ook verborgen pareltjes ontdekken.”