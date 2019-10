Van oesters smullen tot schatten jagen: dit zijn onze tips voor het weekend Siebe De Voogt

18 oktober 2019

Loop- of wandelschoenen aan voor Great Bruges Marathon

Wie van lopen of wandelen houdt, moet zondag in Brugge zijn. Pal in het stadscentrum start en eindigt de derde editie van de Great Bruges Marathon. Net zoals de vorige editie mikt de organisatie op 6.000 deelnemers, waardoor het opnieuw de op één na grootste marathon van het land zou zijn. Naast de populaire marathon staat weer een halve marathon op het programma. Beide wedstrijden starten om 10 uur op het Guido Gezelleplein, net voorbij de Dijver. Finishen doen de deelnemers onder het Belfort op de Markt, waar hen een foodmarket wacht. Naast lopers verwelkomt de Great Bruges Marathon zondag ook wandelaars. Voor geoefende deelnemers ligt een parcours van 21 kilometer te wachten. Wie het liever iets rustiger heeft, kan deelnemen aan de speciale family walk van 8 kilometer. Meer info via www.athoragreatbrugesmarathon.com.

Oesters proeven in de Stedelijke Vismijn

In de Stedelijke Vismijn in Nieuwpoort vindt van vrijdag tot en met zondag voor de tiende keer het Oesterfeest plaats. Liefhebbers kunnen in zaal Iseland proeven van koude en warme oesters uit Ria D’Etel - Morbihan, een verfrissende vis- of charcuterieschotel, verse Nieuwpoortse garnaalsoep of foie gras. Samen met een glaasje champagne kan je genieten van optredens van onder meer Duo Stévy, MG Brothers en Glenn Degeselle. Ook koffie en pannenkoeken staan voor de bezoekers klaar. Jan Turpijn verwelkomt je dan weer in zijn oestermanpak. De toegang tot het Oesterfeest is gratis. De opbrengst wordt geschonken aan goede doelen.

Toeristen- en streekproductenbeurs in Koksijde

In de feestzaal van het cc Casino Koksijde vindt zaterdag en zondag opnieuw de toeristen- en streekproductenbeurs plaats. Tijdens het evenement kan je bij standjes proeven van lekkere streekproducten uit het hele land zoals kaas, paté, jenever, wijn, foie gras en vis. Bovendien zijn op de beurs toeristische diensten aanwezig uit het binnenland, de Westkust, Noord-Frankrijk en de jumelagegemeenten met proevertjes én toeristische info. De streekproducten- en toeristenbeurs is gratis te bezoeken en opent zaterdag van 10.30 tot 18 uur haar deuren. Op zondag is de beurs geopend tussen 10.30 en 17 uur. Tussen 13 en 16.30 uur kan je dan ook genieten van een gratis rit met de huifkar.

Beachrace en Kusttrailrun aan de Oostendse Spuikom

Aan de Spuikom in Oostende vinden zaterdag de Naecon Beachrace en Kusttrailrun plaats, een organisatie van de Beachbikers. De Beachrace voor mountainbikers verhuist dit jaar naar de voormiddag. Om 10 uur gaan de deelnemers van start voor een afstand van 20 of 40 kilometer. In vergelijking met de vorige editie is het rondje nog iets uitgebreid tot 10 kilometer met wat extra strand en de traditionele hellingen rond het Fort Napoleon als scherprechter. In de namiddag vindt vanaf 14 uur de Kusttrailrun plaats. De loopwedstrijd gaat weer voor een groot deel offroad, met stukken over het strand en in de duinen. De laatste kilometer brengt de lopers over het schelpenpad langs de Spuikom. Inschrijven doe je in de sporthal. Meer info op www.kusttrailrun.be.

Schatten jagen tijdens Dag van De Kringwinkel

In de filialen van ’t Rad vinden zaterdag activiteiten plaats in het kader van de Dag van De Kringwinkel. Achter de schermen werken zo’n 250 mensen met hart en ziel om tweedehandsspullen een nieuw leven te geven. Stuk voor stuk zijn ze trots op hun werk, reden waarom het thema van de Dag van De Kringwinkel dit jaar #FIEROPMIJNJOB is. De filialen van ’t Rad houden zaterdag elk een eigen themaverkoop. Zo staan in Knokke-Heist ‘Keldervondsten’ centraal, in Zedelgem ‘Bijzonder brocante’, in Beernem ‘Etnische kunst’, in Blankenberge ‘Chic’, in Sint-Kruis ‘Glamour en Glitter’ en in Sint-Andries ‘Kunst en Kitsch’. In elke winkel vindt tussen 10 en 17.30 uur bovendien heel wat randanimatie plaats. In Knokke-Heist komt een dj golden oldies spelen. In Zedelgem is het dan weer oliebollen smullen geblazen. In Beernem kan je genieten van een etnische apero, in Blankenberge van een afternoon tea time en in Sint-Andries van een kunstproject in samenwerking met DKO Brugge. In Sint-Kruis komt een make-upartiest dan weer het beste van zichzelf tonen.