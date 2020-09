Van Instagram naar eigen winkel in Brugge in enkele maanden: Avelon opent ‘Petit Brunette’ met unieke juwelen Mathias Mariën

11 september 2020

14u58 1 Brugge In de Sint-Jakobsstraat heeft Avelon Deburggraeve haar eigen zaak met betaalbare juwelen en accessoires geopend. En zeggen dat ze eerder dit jaar nog gewoon foto’s van haar sieraden via Instagram deelde.

Petite Brunette is een Franse omschrijving van de kleine en bruinharige zaakvoerster. Haar verhaal startte in april van dit jaar met het maken van een aantal juwelen voor zichzelf. Hierna lanceerde ze een Instagrampagina waarop ze haar creaties deelde en verkocht. Nog even later volgde een webshop en nu volgt als kers op de taart haar eigen winkeltje met handgemaakte juwelen, accessoires en droogbloemen. Avelon verkoopt boeketjes, vaasjes met kaarsen en miniflesjes met droogbloemen in verschillende kleuren. De juwelen van Petite Brunette zijn vervaardigd uit roestvrijstaal en zijn nikkelvrij.

Accessoires, mode en interieur

“Als Oostrozebeekse heb ik bewust voor Brugge gekozen, omdat mijn product perfect past bij de uitstraling van deze mooie stad”, zegt Avelon Deburggraeve. “Petite Brunette is voor mij de perfecte combinatie van mijn drie passies: accessoires, mode en interieur.”

Schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (sp.a) is enthousiast. “Petite Brunette is een mooie aanwinst voor onze stad. Met haar baseline ‘you are unique’ legt Avelon de nadruk op handgemaakte items die ze in kleine aantallen maakt. Je kunt er ook juweeltjes op maat laten ontwerpen”, aldus Annys. De zaak is open op donderdag, vrijdag en zaterdag telkens tussen 10.30 tot 18 uur.