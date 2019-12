Exclusief voor abonnees Van het langste paard ter wereld tot de drinkrobot van Mauro (11): deel 1 van West-Vlaanderens 100 leukste van 2019 Mathias Mariën Peter Lanssens Sam Vanacker

24 december 2019

09u54 0 Brugge Beste lezer, geen jaaroverzicht vol grote verhalen van de West-Vlaamse redactie. Geen terugblik op 2019 vol kommer en kwel, geen zware verhalen van hoop en wanhoop. Wij willen u tussen kerst en nieuw 100 keer laten genieten van de verhalen die ons alvast even deden glimlachen. Een foto, een weetje of een West-Vlaamse prestatie om naar op te kijken. 100 kleine bijdrages. Geniet vijf dagen lang van onze leukste reeks. Prettige feesten!

1. Westouter - Het langste paard ter wereld

Het geoefende oog van onze fotograaf Henk Deleu. Toen hij op weg was naar de verste uithoeken van het mooie Heuvelland voor een reportage, hield hij even halt bij een afgelegen kapelletje in Westouter. Wat hij daar spotte, tartte alle verbeelding. Het wellicht langste paard ooit poseerde gewillig voor de camera en dat leverde dit leuke beeld op.

