Van de toog tot de lusters: in dit Brugs ijssalon staat echt àlles in het teken van roze Mathias Mariën

03 juli 2019

Moet er nog roze zijn? In het Brugse ijssalon 'The Unicorn House' is het een overbodige vraag. Zowat alles is er gebouwd en verbouwd in het flashy kleur. Zélfs de luster is volledig in de kleur gehuldigd. "Ach, iedereen in mijn omgeving weet dat ik enorme liefhebber ben van de kleur roze", glimlacht Julie Van den Bossche. "Het is de bedoeling dat mensen zich in een andere wereld voelen eenmaal ze binnenwandelen."

Het ijsjessalon is pas enkele dagen open, maar is nú al een buitenbeentje in de Brugse binnenstad. Wie de zaak in de Wollestraat binnenkomt, wordt meteen overdonderd door de inrichting. Roze, roze en nog eens roze: werkelijk alles is gemaakt of geschilderd in het opvallende kleur. “Ja, zelfs de luster en de bank”, knipoogt Julie Van den Bossche, die mee de inrichting bepaalde. ‘The Unicorn House’ is eigendom van de familie Van den Bossche uit Sijsele die ook al het populaire House of Waffles uitbaat. Het is ook daar dat het idee ontstond om naast de deur een ijssalon te openen. “We merkten dat er veel vraag naar was. Zeker in de warme zomermaanden is het een enorme meerwaarde”, zeggen de zaakvoerders.

Voorlopig tijdelijk

De volledige familie zette z’n schouders onder het project. Het idee van dochter Julie om alles in het roze te hullen, werd unaniem goedgekeurd. “Eigenlijk is het de bedoeling dat mensen zich eventjes in een andere wereld wanen als ze de zaak binnenstappen”, vervolgt Julie. Voor haar omgeving was de keuze voor het opvallende interieur geen verrassing. “Iedereen weet nu eenmaal dat ik enorme liefhebber ben van de kleur roze. En geef toe: origineel is het wel. Ook de unicorn is niet toevallig gekozen. De jongste tijd is dat enorm populair als thema.” Voorlopig is het de bedoeling om het ijssalon de volledige zomer open te houden. Wat daarna gebeurt, zal later bekeken worden. “In de wintermaanden is het uiteraard moeilijker om ijsjes te verkopen. Daarom zullen we eerst de zomer afwachten en kijken hoe groot het succes is", zegt de familie.

Twintig smaken

Schrik voor concurrentie van andere ijssalons hebben ze bij ‘The Unicorn House' niet. In de onmiddellijke omgeving van de Wollestraat zijn ze nagenoeg de enige én de uitbaters vertrouwen vooral op hun eigen concept. Mét reden, aangezien er nu al heel wat voorbijgangers stoppen om een foto te nemen van de volledige roze winkel. Zélfs het personeel draagt kledij in aangepaste kleur. “Een extra troef is dat ons ijs volledig vers ter plaatse wordt gemaakt. We bieden we zo’n twintig smaken aan, die variëren van dag tot dag", besluit Julie. The Unicorn House is dagelijks geopend van 12 tot 22 uur.